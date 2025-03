Gia Lai: Truy nã 2 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 31-3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy nã đối tượng Phan Văn Kha (SN 1991, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) và Nguyễn Văn Long (SN 1995, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi đánh bạc.