Công an thị xã An Khê khởi tố đối tượng cá độ bóng đá mùa Euro

Sáng 15-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1988, trú tại xã Xuân An, thị xã An Khê) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, rạng sáng ngày 15-7, tại nhà của ông T.Q.P ở thôn Cửu Đạo (xã Tú An, thị xã An Khê), Hoàng cùng một số người tập trung xem trận chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh.

Đến khoảng 4 giờ, các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thị xã An Khê) đã ập vào bắt quả tang Hoàng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền với 3 người có mặt tại đây. Các đối tượng đã cá độ qua tài khoản tại trang mạngwww.m.amazbo.com.

Mở rộng điều tra, Công an thị xã An Khê xác định từ đầu tháng 7 đến thời điểm bị bắt giữ, Hoàng đã nhiều lần chơi cá độ bóng đá với các đối tượng khác với số tiền khoảng 80 triệu đồng. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của Hoàng.

Được biết, song song với quyết định khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng để phục vụ công tác điều tra.