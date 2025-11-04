Gia Lai triển khai lấy ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV qua VNeID

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai tổ chức, hướng dẫn lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và người dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến qua VNeID được tổ chức thực hiện từ nay đến hết ngày 15-11-2025. Đối tượng tham gia góp ý là cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hoài Nhơn Nam tham gia góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng qua VNeID. Ảnh: ĐVCC

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã cung cấp tài liệu, video hướng dẫn cách góp ý trên VNeID đến các đơn vị trong toàn lực lượng; đồng thời tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương cũng tổ chức quán triệt, triển khai, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện góp ý và tối thiểu 80% đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn có tài khoản VNeID mức 2 tham gia góp ý.

Công an các địa phương cũng tham mưu Đảng ủy xã, phường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai việc góp ý, trong đó đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị tham gia góp ý và tối thiểu 80% đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn có tài khoản VNeID mức 2 tham gia góp ý trên VNeID.

Công an xã Chư A Thai thiết kế infographic để giúp cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn dễ dàng góp ý qua VNeID. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Công an các xã, phường bố trí các điểm hỗ trợ để giúp đỡ người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản VNeID mức 2 và tuyên truyền, hướng dẫn cách góp ý qua VNeID.

Để đảm bảo công tác lấy ý kiến thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên toàn tỉnh, Công an tỉnh cũng đã có văn bản hướng dẫn việc tham gia góp ý trên VNeID đến Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy các xã, phường để phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; rút ngắn thời gian trong việc lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID. Ảnh: ĐVCC

Công an tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng tích cực hưởng ứng thực hiện góp ý trực tuyến các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng qua VNeID, góp phần lan tỏa hình thức lấy ý kiến này đến toàn xã hội.

Việc góp ý cần thực hiện nghiêm túc trên tinh thần xây dựng để mỗi ý kiến tâm huyết, trách nhiệm gửi qua VNeID là sự thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần đồng lòng chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.