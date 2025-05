Lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID đến hết ngày 29-5

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Công an thiết lập và quản lý hệ thống tiện ích để lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID từ ngày 6 đến hết ngày 29-5; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện góp ý trên ứng dụng VNeID.

Ngày 6-5, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 3883/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Ảnh nguồn internet

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Tư pháp: Trước ngày 8-5 phải ban hành văn bản hướng dẫn việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, gửi các Bộ, ngành, địa phương. Tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố để xây dựng Báo cáo của Chính phủ, trình chậm nhất ngày 3-6-2025.

Ngoài góp ý kiến trực tiếp trên ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hoặc gửi ý kiến bằng văn bản gửi đến các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Nhân dân.

Tổng hợp ý kiến từ các cơ quan Trung ương (Ban Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước...), Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và Nhân dân qua các cổng thông tin, ứng dụng; xây dựng Báo cáo tổng hợp trình Chính phủ trước ngày 3-6, gửi Ủy ban dự thảo Hiến pháp chậm nhất ngày 5-6. Bộ Tư pháp làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Công an: Thiết lập và quản lý hệ thống tiện ích để lấy ý kiến Nhân dân trên ứng dụng VNeID từ ngày 6 đến hết ngày 29-5; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện góp ý trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Người dân có thể góp ý thông qua mục Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại chinhphu.vn. Ảnh: P.V

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ công bố tài liệu lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (từ nguồn công bố tại Cổng thông tin điện tử Quốc hội). Đồng thời, xây dựng Chuyên mục lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Công bố tài liệu lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ban hành kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, phổ biến, quán triệt việc tổ chức lấy ý kiến tại địa phương.

Tuyên truyền, phổ biến, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý.

Các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp nhằm vận động Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.