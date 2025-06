Gia Lai: Tìm người bị hại liên quan vụ án trộm cắp tài sản tại Ayun Pa và Phú Thiện

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự trộm cắp tài sản của bị can Lê Tấn Tài xảy ra ngày 3-3-2025 tại huyện Phú Thiện và ngày 22-3-2025 tại thị xã Ayun Pa.

Cụ thể, qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định vào khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến tháng 3-2025, bị can Lê Tấn Tài đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, ngoài các vụ trộm cắp tài sản mà bị can đã thực hiện và bị Cơ quan CSĐT phát hiện, khai thác, Cơ quan CSĐT còn thu giữ các tài sản gồm: 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus; 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung A12; 1 điện thoại nhãn hiệu Oppo A12.

Để có căn cứ xử lý triệt để vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của bị can Lê Tấn Tài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị ai là bị hại có liên quan đến các tài sản nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT (98 Trần Quốc Toản, tổ 3, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Minh Lượng (số điện thoại 0983394112) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.