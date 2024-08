Gia Lai tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô đưa đón học sinh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa, đón học sinh; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe ô tô đưa đón học sinh, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng ngành Giao thông-Vận tải và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh; rà soát, cung cấp số lượng xe ô tô đưa đón học sinh cho Sở Giao thông-Vận tải, UBND cấp huyện để phối hợp quản lý, giám sát, theo dõi.

Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến THPT) trên địa bàn tỉnh có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường thực hiện quy trình, kiểm tra số lượng học sinh khi lên xe và rời xe, quy định trách nhiệm cụ thể của các bên có liên quan (người đưa đón học sinh, người nhận học sinh) trong việc kiểm soát, giao nhận học sinh, đặc biệt là học sinh bậc mầm non, tiểu học; phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe, tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các đơn vị vận tải không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.