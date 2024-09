Thành lập cách đây 3 năm, HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) chuyên hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất rau an toàn, đan lát, chế biến thực phẩm...

Bà Trần Thị Tầm-Giám đốc HTX-cho biết: Hợp tác xã có 36 thành viên, trong đó có đến 15 thành viên thuộc diện hộ nghèo người Bahnar. Do mới đi vào hoạt động nên HTX gặp rất nhiều khó khăn, từ việc nghiên cứu chế biến sản phẩm mới, phát triển vùng nguyên liệu đến tìm kiếm thị trường.

“Chúng tôi làm ra sản phẩm nước trái cây lên men từ chuối, chanh, đường phèn rất tốt cho sức khỏe. Sản phẩm đã được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, giới thiệu đăng ký bản quyền. Gần đây, HTX đã đăng ký sản phẩm nước chuối lên men tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP nhưng vì chưa đủ điều kiện nên chưa được công nhận. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ để sản phẩm này đạt chứng nhận OCOP”.

Để hỗ trợ về thông tin cho HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro đã tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn chu trình xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, Phòng đã hướng dẫn HTX thay thế vật liệu chai nhựa để sản phẩm đảm bảo các điều kiện đánh giá, bình chọn.

Cũng mới thành lập được 2 năm, mong muốn lớn nhất của 14 thành viên HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tam Điệp Xanh (xã Hneng, huyện Đak Đoa) là nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và các mặt hàng nông sản tại địa phương.

Ông Phạm Văn Kha-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX-cho hay: “Hợp tác xã hiện có khoảng 30 ha cà phê canh tác theo hướng chất lượng cao. Chúng tôi đã được Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và những phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, hoạt động của HTX đã từng bước ổn định, tạo niềm tin cho các thành viên”.

Cũng thuộc diện “sinh sau đẻ muộn” khi thời gian thành lập chưa đầy 2 năm nên HTX Tiên Phong Kbang (thị trấn Kbang) gặp không ít khó khăn trong việc đưa quả vải ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Huế-Giám đốc HTX-chia sẻ: “Mỗi năm, HTX cung cấp khoảng 100 tấn quả vải ra thị trường. Do đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng nên quả vải tại Kbang chín trước quả vải ngoài Bắc. Đây là yếu tố thuận lợi để quả vải Kbang giữ được lượng khách hàng riêng, không cạnh tranh với quả vải phía Bắc. Tuy nhiên, để tiếp cận các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu thì sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, có chỉ dẫn địa lý.

Vừa rồi, chúng tôi đã ký kết với một doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm này sang Pháp, Úc. Doanh nghiệp đã hứa sẽ hỗ trợ HTX trong việc xác lập chỉ dẫn địa lý cũng như chứng nhận GlobalGAP. Đây là tin vui đối với HTX. Chúng tôi mong Sở Khoa học và Công nghệ giúp HTX để sản phẩm có cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới”.

Toàn tỉnh có 457 HTX với tổng số 19.086 thành viên. Tỉnh phấn đấu trong năm 2025 thành lập thêm 27 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh lên 484 HTX với hơn 19.200 thành viên.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Cường-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho hay: “Sở thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp về chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp như thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), thực hành nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; truy xuất nguồn gốc, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn hữu cơ…

Các hoạt động hỗ trợ về khoa học và công nghệ ngày càng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cho các HTX”.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 167 HTX thành lập mới. Trong quá trình hoạt động, các HTX mới thành lập đã được Liên minh HTX tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ thông qua các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, vay vốn… Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo HTX được Liên minh HTX rất chú trọng.

Ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX-thông tin: “Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung hỗ trợ các HTX mới thành lập với các hoạt động như tập huấn và hướng dẫn các sáng lập viên; tư vấn phương án sản xuất kinh doanh, điều lệ hoạt động HTX; tập huấn về nghiệp vụ, công tác quản lý tài chính của HTX, công tác nghiệp vụ kiểm soát viên”.