Gia Lai nhộn nhịp không khí mua sắm Tết

Đa dạng các loại hoa, cây cảnh

Năm nay, huyện Kbang tiếp tục tổ chức chợ hoa Tết từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp tại khu vực Quảng trường, Công viên văn hóa và bố trí 86 lô dọc đường Quang Trung, một phần đường Lê Văn Tám, Lê Quý Đôn để tiểu thương bày bán hoa, cây cảnh. Giá cho thuê dao động ở mức 1-1,3 triệu đồng/lô, bao gồm tiền điện, nước, phí vệ sinh môi trường.

Anh Hồ Văn Hơn (tổ 7, thị trấn Kbang) cho biết: Từ tháng 10-2024, anh xuống vườn của người quen ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đặt mua 100 chậu mai. Nhưng những tháng cuối năm, mưa rét liên tục nên mai ra nụ rồi bung hoa không như mong muốn, anh chỉ lựa được 70 chậu mai đẹp đem về bán với giá 1-2,2 triệu đồng/chậu, bằng với giá năm ngoái.

Ngoài ra, anh nhập 100 cành lan hồ điệp về bán cho người dân chơi Tết với giá 120-250 ngàn đồng/cành. “Tôi đã bán được 15 cành lan hồ điệp và 5 chậu mai. Bà con thường tập trung mua sắm vào những ngày áp Tết nên tôi kỳ vọng sẽ bán hết hàng”-anh Hơn nói.

Anh Hồ Văn Hơn (tổ 7, thị trấn Kbang, huyện Kbang) chăm sóc mai, bán cho người dân trưng Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Tại thị xã An Khê, chợ hoa Tết được bố trí tại khu vực Hội trường 23-3 (phường An Tân) từ ngày 16 đến 29 tháng Chạp, có 164 tiểu thương, hộ trồng hoa trên địa bàn thị xã đăng ký tham gia bày bán hoa, cây cảnh.

Ông Đỗ Văn Tuyên-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bonsai Đông Gia Lai-cho hay: Nằm trong chuỗi hoạt động chợ hoa Tết, năm nay, ngoài bán cây cảnh, Câu lạc bộ trưng bày hàng chục cây cảnh dáng thế đẹp dọc đường Quang Trung (đoạn trước trụ sở Thị ủy, UBND thị xã) nhằm phục vụ người dân ngắm hoa, cây cảnh ngày Tết.

“Ngày 18 tháng Chạp, một số thành viên Câu lạc bộ đã bày bán gần 200 cây cảnh như bông giấy, sanh, mai chiếu thủy, bồ đề, khế, sung, lộc vừng... giá từ 1 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/cây tại chợ hoa Tết. Đến nay, các thành viên đã bán được 16 cây cảnh, chủ yếu là loại cây tầm trung và cây bonsai mini”-ông Tuyên thông tin.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Tết An Khê. Ảnh: N.M

Năm nay, gia đình anh Phạm Văn Tiến (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) trồng 300 chậu cúc pha lê và 500 chậu hoa sống đời, vạn thọ. Đến nay, anh đã tiêu thụ được một nửa số chậu hoa, số còn lại thì đem bày bán tại chợ hoa Tết. “Thời điểm người dân mua hoa, cây cảnh nhộn nhịp nhất là từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp”-anh Tiến nhận định.

Mua được chậu quất ưng ý với giá cả phải chăng, bà Lê Thị Hoa (tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê) hồ hởi chia sẻ: “Năm nào tôi cũng mua cây quất mini để ở bàn tiếp khách. Cây quất này dáng đẹp, quả trĩu cành, có giá 100 ngàn đồng. Tôi sẽ mua thêm chậu cúc trưng mấy ngày Tết, giúp không gian ngôi nhà thêm rực rỡ sắc xuân”.

Nhộn nhịp chợ Tết

Nhằm tạo không gian cho người dân mua sắm Tết tập trung, ngày 21-1, huyện Đak Pơ tổ chức “Phiên chợ Tết” tại Quảng trường huyện. Tham gia phiên chợ Tết có 24 gian hàng của các xã, thị trấn, một số cơ quan, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện và hộ kinh doanh, hợp tác xã ở huyện Kbang, Kông Chro.

Gian hàng của HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) bày bán nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày Tết của người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Trần Thị Tầm-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro) cho hay: Hợp tác xã mang tới phiên chợ sản phẩm OCOP là bột gia vị ớt tỏi chanh, dưa leo và một số sản phẩm do hội viên sản xuất như nước chuối lên men tự nhiên, muối cỏ ngọt, nước thảo dược lau ban thờ, lau sàn nhà. “Sau 1 ngày tham gia phiên chợ, chúng tôi thu về gần 20 triệu đồng tiền bán sản phẩm”-bà Tầm nói.

Thông tin về phiên chợ Tết, bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-cho biết: Bên cạnh phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa chất lượng, phiên chợ còn là dịp để giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con dịp Tết đến, xuân về. Phiên chợ đã thu hút hơn 2.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Trao đổi với P.V về hoạt động của chợ hoa Tết, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: Nhiều năm nay, thị xã duy trì tổ chức chợ hoa Tết. Trong thời gian diễn ra chợ hoa Tết Ất Tỵ 2025, UBND thị xã chỉ đạo UBND phường An Tân bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để các nhà vườn, tiểu thương yên tâm kinh doanh và tạo thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm.