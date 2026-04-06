Gia Lai: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 4A, hệ tập trung

(GLO)- Chiều 6-4, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 4A, hệ tập trung, năm học 2026.

Tham gia lớp học có 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 6 tháng, học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức về tình hình, nhiệm vụ của địa phương; tham gia nghiên cứu thực tế và cập nhật những chủ trương, chính sách mới...

Khóa học giúp học viên nâng cao nhận thức lý luận chính trị, hình thành thế giới quan, phương pháp luận cách mạng, khoa học; từ đó vận dụng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.