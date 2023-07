(GLO)- Với phương châm “Đi từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu”, sau hơn 2 năm triển khai, ngày 22-6-2023, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện.

(GLO)-Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) có trụ sở tại Úc vừa mới công bố Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2023, với danh sách các quốc gia bình yên nhất thế giới. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 41, tăng 4 bậc so với năm ngoái.

(GLO)- Sáng 5-7, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ; Bộ Công an) tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Păh.