Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), tụ điểm đánh bạc này là ngôi nhà kiên cố của đối tượng Lại Văn Bằng (SN 1990) nằm ven quốc lộ 25 thuộc buôn Sô Ma Rơng. Bằng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Bằng trở về địa phương và cùng một số đối tượng ở khu vực lân cận tổ chức hoạt động cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa từ sau Tết Nguyên đán 2023. Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an xác định Bằng thường sử dụng nhà riêng của mình làm nơi cho các con bạc sát phạt và đứng ra thu tiền xâu.

Qua nhiều mối quan hệ, Bằng đã liên hệ, móc nối với các đối tượng ở huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, TP. Pleiku… và tỉnh Phú Yên, Đak Lak đến đánh bạc. Hòng tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, nhóm này chỉ hoạt động từ 12 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Bằng lắp nhiều camera an ninh để quan sát khu vực xung quanh căn nhà, đồng thời cắt cử các đối tượng cảnh giới.

Để tránh sự chú ý, hầu hết các đối tượng đều đi xe khách đến đánh bạc; một số đi xe cá nhân thì được cất giấu ở bãi đậu xe khuất phía sau nhà. Căn nhà được trang bị 1 tấm cửa cuốn lớn và 1 cánh cửa nhỏ bên hông, chỉ 1 đối tượng cảnh giới nắm chìa khóa. Khi các con bạc đã vào sới, cánh cửa này được khóa lại. Nếu thấy có biểu hiện nghi vấn, đối tượng cảnh giới lập tức cảnh báo cho bên trong nhằm tẩu tán tang vật.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Các trinh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận khu vực, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên chúng tôi quyết tâm triệt phá”.

Sau quá trình trinh sát, lực lượng Công an đã quyết định “cất mẻ lưới” triệt phá ổ cờ bạc này vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11-2. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Phú Thiện và các đơn vị liên quan đã ập vào khống chế đối tượng cảnh giới, mở cửa vào sới bạc bắt quả tang các đối tượng đang mải mê sát phạt nhau. Lúc này, trên sới bạc có 38 đối tượng. Trong đó, 19 đối tượng đã xác định có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; 19 đối tượng còn lại có mặt tại hiện trường cũng được đưa về cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ. Trong số này, cơ quan Công an xác định có 6 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm: Lại Văn Bằng, Nguyễn Đình Thục (SN 1966, trú tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa), Nguyễn Trọng Tín (SN 1984, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa), Trần Văn Thành (SN 1996), Lại Công Thạch (SN 1979), Trần Văn Hiệp (SN 2000, cùng trú tại xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện).

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ hơn 40 triệu đồng cùng 8 triệu đồng là tiền xâu để đóng cho nhóm của Bằng; 4 chiếc ô tô, 8 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ các đối tượng chơi xóc đĩa. Ngoài ra, lực lượng Công an tạm giữ trên người các đối tượng gần 150 triệu đồng và 37 điện thoại di động các loại.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định, nhóm của Bằng đã tổ chức cho các đối tượng từ nhiều địa phương khác đến đánh bạc tại nhà riêng từ ngày 6-2-2023. Các đối tượng đặt tiền chơi cá cược thắng-thua mỗi ván từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

“Ngoài các đối tượng đã bị bắt giữ, cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật”-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thông tin thêm.