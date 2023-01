Công an An Khê tạm giữ 10 đối tượng đánh bạc

(GLO)- Công an thị xã An Khê đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1963, trú tại thôn An Xuân 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) và 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc.

Lúc 0 giờ 30 phút ngày 13-1, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thị xã An Khê) bắt quả tang 2 nhóm đối tượng đang đánh bạc tại nhà Nguyễn Văn Nam. Trong đó, nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua gồm 6 đối tượng trú ở các xã Xuân An, Cửu An, phường An Phước (thị xã An Khê); tang vật thu giữ gồm số tiền 19,92 triệu đồng, 1 điện thoại di động. Cơ quan Công an đã làm rõ số tiền đánh bạc của nhóm đối tượng này là 12,89 triệu đồng. Nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà gồm 3 đối tượng trú tại các phường An Phú, An Bình, An Phước (thị xã An Khê) với số tiền đánh bạc là 2,2 triệu đồng.