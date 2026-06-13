Tin nhanh đầu ngày:
+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ
+ Đẩy nhanh tiến độ, khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 7-2026
+ Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng
+ Gia Lai giành 12 huy chương ở Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia
+ Giải Bơi cứu đuối “Đường đua xanh” sẽ tranh tài 25 nội dung
Nhịp sống hôm nay:
+ Túi đựng điện thoại miễn phí giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế thi
+ Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng ngô nếp tươi, ngô ngọt tươi xã Ia Tul
Sắc màu Việt: “Hương rừng, vị rẫy” níu chân du khách
Sống khỏe: Nên ăn cà chua sống hay chín?
Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh có lúc trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi