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Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng

Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ; Đẩy nhanh tiến độ, khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 7-2026; Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng; “Hương rừng, vị rẫy” níu chân du khách...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ

+ Đẩy nhanh tiến độ, khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 7-2026

+ Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng

+ Gia Lai giành 12 huy chương ở Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia

+ Giải Bơi cứu đuối “Đường đua xanh” sẽ tranh tài 25 nội dung

08:50

Nhịp sống hôm nay:

+ Túi đựng điện thoại miễn phí giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế thi

+ Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng ngô nếp tươi, ngô ngọt tươi xã Ia Tul

11:14

Sắc màu Việt: “Hương rừng, vị rẫy” níu chân du khách

12:48

Sống khỏe: Nên ăn cà chua sống hay chín?

13:53

Thời tiết hôm nay: Khu vực phía Đông tỉnh có lúc trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi

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