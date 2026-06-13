(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra thực tế các dự án tại khu vực biên giới Ia Mơ; Đẩy nhanh tiến độ, khởi công các dự án trọng điểm trong tháng 7-2026; Gia Lai đầu tư hơn 131 tỷ đồng xây dựng Trung tâm An ninh mạng; “Hương rừng, vị rẫy” níu chân du khách...