Gia Lai: Công an tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thái Ngọc vì điều khiển xe máy nhưng trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định, gây tai nạn chết người.

Bà Đ. khai nhận do đang làm chủ một dây hụi, muốn tạo lòng tin cho nhiều người nên đã dựng lên "kịch bản" bị mất trộm két sắt và trình báo Cơ quan Công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế.