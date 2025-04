Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

(GLO)- Chiều 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 14-12-2024, sau cuộc nhậu, Hiếu dùng xe máy chở bạn đến trạm sạc xe điện Vinfast trên đường Trường Chinh (thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) để đón xe taxi Vinfast về khu vực ngã tư khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, tài xế taxi tại đây từ chối chở bạn của Hiếu nên đối tượng đã bực tức và đuổi đánh tài xế.

Đối tượng Hiếu khai nhận đã đập phá xe taxi Vinfast tại trạm sạc. Ảnh: Duy Hải

Sau đó, Hiếu lấy tuốc nơ vít trong cốp xe máy đâm làm vỡ kính của 2 xe taxi Vinfast đang đậu ở đây. Đồng thời, đối tượng tiếp tục dùng dao rọc giấy mang theo để cắt lốp 2 xe taxi trên rồi lên xe máy bỏ đi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an phường Chi Lăng và các đơn vị liên quan rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hiếu là đối tượng thực hiện các hành vi trên. Sau một thời gian truy xét, khoảng 15 giờ ngày 19-4, lực lượng Công an phát hiện Hiếu đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku) nên đã tiếp cận, mời về cơ quan Công an làm việc.

Tại đây, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Căn nhà hoang nơi đối tượng Hiếu lẩn trốn. Ảnh: Duy Hải

Theo các trinh sát, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy đá và đã từng có tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”. Thời gian ở Gia Lai, đối tượng sống lang thang trên địa bàn TP. Pleiku. Một số thời điểm, Hiếu sống tại một ngôi nhà hoang nằm ở rừng bạch đàn tại khu vực Nghĩa trang TP. Pleiku thuộc tổ 7, phường Ia Kring.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.