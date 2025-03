Gia Lai bãi bỏ 13 thủ tục hành chính về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Ảnh: Hà Duy

Các thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp mới giấy phép lái xe; cấp lại giấy phép lái xe; đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông-vận tải cấp; đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông-vận tải cấp; đổi giấy phép lái xe quân sự do ngành Công an cấp sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông-vận tải cấp; đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người nước ngoài sang giấy phép lái xe do ngành Giao thông-vận tải cấp; chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2; cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2; cấp giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 3; cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe; chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô; chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng huỷ công khai thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.