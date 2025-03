(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa công bố quyết định thành lập Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh.

Phòng Cảnh Sát Giao thông Công an tỉnh Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, trong đó có quyết định thành lập Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ gồm 15 cán bộ, chiến sỹ thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho học viên các cơ sở đào tạo lái xe; cấp giấy phép cho trung tâm sát hạch lái xe loại 3 và chấp thuận sân tập lái để tổ chức sát hạch lái xe mô tô; tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp giấy phép lái xe quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh; đổi, cấp lại giấy phép lái xe lái xe cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân công tác tại Công an tỉnh và cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đang đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ khẳng định: Đội sẽ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, đảm bảo công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện liên tục, không gián đoạn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong thời gian tới.

Qua hơn 7 ngày thực hiện nhiệm vụ mới tại Trung tâm hành chính công TP. Pleiku, Phòng Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 700 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; quá trình làm việc diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dân.