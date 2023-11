Gần 300 đoàn viên, người lao động được tầm soát ung thư gan miễn phí

Có một số nguyên nhân khiến người bệnh nhai thuốc khi uống. Đó có thể là do thói quen, do đau sau phẫu thuật, trào ngược, thậm chí là vấn đề tâm lý. Đối với một số loại thuốc, cách uống này sẽ có hại.

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 7-11, Đơn vị Tim mạch can thiệp (Khoa Tim mạch- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã thực hiện can thiệp tim mạch cứu sống bệnh nhân người Anh. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.