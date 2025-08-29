Danh mục
Gần 30% diện tích Khu công nghiệp Nam Pleiku được doanh nghiệp đặt cọc thuê mặt bằng

ĐINH YẾN
(GLO)- Ngày 28-8, tại Khu Công nghiệp (KCN) Nam Pleiku (tỉnh Gia Lai), Chi nhánh KCN VRG Gia Lai (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê) tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

111234.jpg
Quang cảnh Chương trình xúc tiến đầu tư. Ảnh: V.V

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Chi nhánh KCN VRG Gia Lai đã giới thiệu tổng quan về KCN Nam Pleiku và chính sách ưu đãi của đơn vị chủ quản.

Khu Công nghiệp Nam Pleiku có quy mô trên 205 ha, tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng. KCN tọa lạc dọc quốc lộ 14, vị trí chiến lược kết nối với quốc lộ 19, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, cùng hệ thống cảng hàng không, cảng biển lớn của khu vực miền Trung. Hạ tầng kỹ thuật tại KCN được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các ngành chế biến nông-lâm sản, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, logistics.

Đến nay, gần 30% diện tích đất kinh doanh tại KCN Nam Pleiku đã được các doanh nghiệp đặt cọc, tập trung vào các ngành: chế biến cà phê hòa tan, sản xuất phân bón, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ và máy nông nghiệp.

Trước đó, ngày 27-8, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã ký hợp đồng nguyên tắc cho thuê hạ tầng với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh (TP. Cần Thơ) với diện tích 5,87 ha, thời hạn đến tháng 9-2069. Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh hoạt động trong lĩnh vực chế biến, sản xuất nước ép trái cây, công nghệ đông lạnh và sấy dẻo.

