Đức Cơ: Tạm giam 2 đối tượng bắt người trái pháp luật

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20-3, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của anh R.C.T. (trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) về việc bố của anh là ông S.B.C. (cùng trú tại xã Ia Nan) bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch, bắt đưa đi bằng xe ô tô màu trắng.

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Cơ tiến hành xác minh, truy tìm nhóm đối tượng nêu trên. Đến chiều cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Đức Cơ xác định đối tượng Thái Nguyên Toàn và Lê Trạc Phong là người thực hiện hành vi trên nên nhanh chóng bắt giữ và giải cứu ông C. ngay tại xã Ia Nan. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn xuất phát từ việc làm ăn.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra, làm rõ.