Đức Cơ kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

(GLO)- Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tăng cường công tác tuần tra, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Điều khiển chiếc xe tải đậu ngay ngắn trong bãi xe ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để chờ bốc nông sản, tài xế Phạm Minh Quang (trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: Hiện nay, người dân Campuchia đang thu hoạch mì và điều. Dân bên đó sẽ chở nông sản nhập về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Tiếp đó, phương tiện giao thông ở bên này sẽ bốc hàng lên xe rồi chở đi các tỉnh trong nước tiêu thụ.

“Hàng nông sản về nhiều. Tài xế nào cũng muốn chở được nhiều nhất. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, tôi chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, không chở hàng quá khổ, quá tải”-anh Quang nói.

Tương tự, anh Nguyễn Xuân Nam (trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho hay: “Xe của tôi chuyên chở hàng nông sản từ tỉnh Ratanakiri (Campuchia) về Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nhập. Thường thì mỗi ngày, chúng tôi chở 1 chuyến từ bên đó sang đây. Được sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, xe của tôi luôn chở đúng theo thiết kế ban đầu của nhà sản xuất, không độ chế”.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ), mỗi ngày, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có từ 10 đến 15 xe tải vận chuyển nông sản nhập từ Campuchia về Việt Nam đi các tỉnh Bình Định, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Công an huyện và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã thành lập tổ công tác triển khai các giải pháp để kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn.

Trung tá Ngô Văn Vinh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ) thông tin: “Khi phương tiện ra khỏi khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, chúng tôi sẽ tiến hành cân tải trọng phương tiện. Xe nào không chấp hành đúng quy định sẽ có biện pháp xử lý ngay. Đơn vị cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã xử phạt hơn 20 xe tải chuyên chở nông sản chở quá tải và vi phạm kích thước thành thùng xe với số tiền trên 100 triệu đồng. Tài xế điều khiển những phương tiện này cũng phải thực hiện việc hạ tải, cắt bỏ thành thùng cơi nới rồi mới tiếp tục cho lưu thông”.

Song song với công tác tuần tra và xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, Công an huyện đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, yêu cầu các chủ phương tiện, tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, không cơi nới thành thùng xe để chở quá khổ, quá tải.

Ông Nguyễn Trọng Điểm-Chủ cơ sở thu mua nông sản ở huyện Đức Cơ-cho hay: Thông qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đều tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Cùng với đó, mức xử phạt đối với phương tiện quá khổ, quá tải cũng cao nên đơn vị vận tải và tài xế không dám vi phạm.