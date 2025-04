Đức Cơ: 80 cán bộ, hội viên nông dân tập huấn về an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 22-4, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Đức Cơ.

Tham gia hội nghị tập huấn có 80 học viên là cán bộ Hội cấp xã; trưởng, phó các chi, tổ hội và hội viên nông dân thuộc Hội Nông dân huyện Đức Cơ.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: T.T

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đã tuyên truyền đến học viên về Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về trật tự, an toàn giao thông; vận động cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa; việc thực hiện văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Đồng thời hướng dẫn một số kiến thức, quy tắc, kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô tham gia giao thông; tổ chức cho hội viên nông dân ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, xây dựng ý thức tự giác trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; thay đổi cơ bản thói quen, từng bước xây dựng văn hóa tham gia giao thông an toàn và ý thức “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân, từ đó góp phần giảm tai nạn giao thông đường bộ và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.