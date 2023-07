Đồng loạt kiểm tra 11 trụ sở F88 ở tỉnh Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tối 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh.