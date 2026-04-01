Đồng chí Lê Kim Toàn nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Trịnh Việt Thành - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Lê Kim Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chúc mừng, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng chí Lê Kim Toàn cho sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian công tác.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến bền bỉ, to lớn của đồng chí Lê Kim Toàn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đồng chí đã từng công tác, cống hiến.

"Tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và tâm huyết, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững" - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ.

Đồng chí Lê Kim Toàn bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và trao tặng phần thưởng cao quý; hứa sẽ tiếp tục có những đóng góp trong khả năng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.