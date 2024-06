Cụ thể, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo gồm: Thạch Văn Binh (SN 1980, trú tại thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) 4 năm tù và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1970, trú tại khu vực Thới Thuận, phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, vì muốn có tiền để tiêu xài nên Thạch Văn Binh đã nảy sinh ý định mua tiền giả về tiêu thụ. Vào tháng 5-2023, Binh đã mua 2,1 triệu đồng tiền giả loại có mệnh giá 100.000 đồng trên mạng xã hội Facebook với giá 700.000 đồng tiền thật.

Đến ngày 6-12-2023, Thạch Văn Binh và Nguyễn Thị Kim Ngọc (người sống chung như vợ chồng với Binh) đi tiêu thụ tiền tại chợ Phú Thọ, xã An Phú, TP.Pleiku thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 21 tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai, 21 tờ tiền này là tiền giả.

Cáo trạng chỉ ra rằng, hành vi phạm tội của 2 bị cáo Thạch Văn Binh và Nguyễn Thị Kim Ngọc là đồng phạm giản đơn. Trong đó, Binh là người mua tiền giả và Ngọc là người tiêu thụ tiền giả do Binh mua.