Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra nghiệp vụ hồ sơ tại Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 16 đến 20-9, đoàn công tác do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn-Trưởng Phòng 6 (Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an) làm trưởng đoàn làm việc với Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ tổ chức kiểm tra tại các đơn vị: Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng cơ quan Cảnh điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an huyện KBang, Công an thị xã An Khê.

Công tác kiểm tra tập trung vào kiểm tra, đánh giá tình trạng hồ sơ nghiệp vụ; công tác nộp lưu, phân công, phân cấp; công tác quản lý hồ sơ; khai thác, thu thập, cập nhật vào phần mềm quản lý hồ sơ nghiệp vụ Công an.

Trong quá trình kiểm tra đoàn công tác sẽ kết hợp hướng dẫn, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Công an tỉnh để khắc phục, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an trong thời gian tới.