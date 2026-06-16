Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Tin nhanh đầu ngày:
+ Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng
+ Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
+ Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2026
+ Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam
+ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52
Nhịp sống hôm nay:
+ Cà phê tăng mạnh 4.500 đồng trong tuần qua, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg
+ Tiếp đà tăng mạnh, vàng tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng
Câu chuyện thể thao:
+ Gần 90 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân
+ Quang Kiệt, Trung Kiên lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026
Sống khỏe: Đi bộ lùi-Bài tập đơn giản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, phía Bắc khu vực có nắng nóng gay gắt