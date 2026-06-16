(GLO)- Bản tin có các nội dung nổi bật: Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng; Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026; Quang Kiệt, Trung Kiên lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026...