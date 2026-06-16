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Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung nổi bật: Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng; Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026; Quang Kiệt, Trung Kiên lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

+ Gia Lai tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

+ Điều chỉnh tăng hơn 4.753 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2026

+ Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

+ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52

08:12

Nhịp sống hôm nay:

+ Cà phê tăng mạnh 4.500 đồng trong tuần qua, tiến sát mốc 90.000 đồng/kg

+ Tiếp đà tăng mạnh, vàng tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng

10:27

Câu chuyện thể thao:

+ Gần 90 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân

+ Quang Kiệt, Trung Kiên lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

12:55

Sống khỏe: Đi bộ lùi-Bài tập đơn giản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

14:23

Thời tiết hôm nay: Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, phía Bắc khu vực có nắng nóng gay gắt

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