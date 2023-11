Diện tích cây ăn quả tăng 16.110 ha so với năm 2019

Cụ thể, đến nay, diện tích rau các loại khoảng 34.762 ha (tăng 5.142 ha so với năm 2019), năng suất ước đạt 153,6 tạ/ha (tăng 10,6 tạ/ha so với năm 2019), sản lượng rau các loại năm 2023 ước đạt 534.016 tấn (tăng 110.502 tấn so với năm 2019); diện tích hoa các loại khoảng 293 ha (tăng hơn 87 ha so với năm 2019), với các giống hoa phổ biến như: phong lan, cúc, ly, hồng, lay ơn, huệ, đồng tiền…; diện tích cây cảnh khoảng 82,5 ha (tăng khoảng 6,5 ha so với năm 2019), với chủ loại như: mai rừng, lộc vừng, vạn tuế, thiên tuế, sung, sanh, si, sộp, bồ đề, kim phát tài, cau sâm banh, cau bụng, dừa Hawai, cọ Nam Mỹ, khế Nhật, hoàng lan...; diện tích cây ăn quả khoảng 32.045 ha (tăng gần 16.110 ha so với năm 2019), sản lượng ước đạt khoảng 559.544 tấn (tăng khoảng 426.615 tấn so với năm 2019), với một số cây ăn quả chính có giá trị hàng hóa lớn như: chuối, sầu riêng, chanh dây…

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 263 ha đất canh tác, sản xuất rau, củ, quả an toàn, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được cấp mã vạch, tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm; diện tích cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP có hơn 21.322 ha. Trên địa bàn tỉnh đã được cấp 193 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 9.005,2 ha rau, quả phục vụ xuất khẩu và 32 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu, với tổng công suất đóng gói 1.245-1.395 tấn quả tươi/ngày; có 4 sản phẩm rau, quả được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận: “Rau An Khê-Gia Lai”, “Rau Đak Pơ-Gia Lai”, “Chôm chôm Ia Grai-Gia Lai”, “Chanh dây Gia Lai”...