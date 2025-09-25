Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 292/NQ-CP về kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, phấn đấu đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, hoàn thiện thể chế, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực đối ngoại; kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

phan-dau-den-nam-2045-co-khoang-150-co-quan-dai-dien-viet-nam-tren-toan-the-gioi.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang)-Bộ trưởng Ngoại giao với các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3b ở Malaysia vào ngày 10-7-2025.
﻿Ảnh: TTXVN

Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của bộ, ngành ở trung ương và địa phương; bảo đảm ngân sách hoạt động phù hợp, đồng bộ hóa cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, thông minh, số hóa và kết nối rộng; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động công vụ ngành Ngoại giao, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với định hướng đối ngoại và vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước theo từng giai đoạn cụ thể; phấn đấu đến năm 2030 có mạng lưới khoảng 115 cơ quan đại diện, tầm nhìn đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới.

Song song với đó, nghiên cứu, xây dựng phương án và cơ chế quy hoạch, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực ưu tiên của ngành Ngoại giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các bộ, cơ quan ở trung ương và địa phương đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn làm việc trong môi trường quốc tế.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm thúc đẩy, tăng cường sự tham gia của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế.

Hoàn thiện chế độ đãi ngộ dành cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm cân đối với mặt bằng chung của khu vực ASEAN và các quốc gia cùng trình độ phát triển.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng ngành Ngoại giao số; phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới với tinh thần vun đắp, bảo vệ và phát triển hệ giá trị của ngành Ngoại giao: Trung thành-Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ-Sáng tạo.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

Tin tức

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

Chính trị

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null