(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 292/NQ-CP về kế hoạch xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, phấn đấu đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, hoàn thiện thể chế, cải tiến quy trình làm việc, tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực đối ngoại; kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ 5 từ trái sang)-Bộ trưởng Ngoại giao với các Bộ trưởng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN +3b ở Malaysia vào ngày 10-7-2025.

﻿Ảnh: TTXVN

Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao và công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của bộ, ngành ở trung ương và địa phương; bảo đảm ngân sách hoạt động phù hợp, đồng bộ hóa cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, thông minh, số hóa và kết nối rộng; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động công vụ ngành Ngoại giao, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ phát triển hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với định hướng đối ngoại và vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước theo từng giai đoạn cụ thể; phấn đấu đến năm 2030 có mạng lưới khoảng 115 cơ quan đại diện, tầm nhìn đến năm 2045 có khoảng 150 cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới.

Song song với đó, nghiên cứu, xây dựng phương án và cơ chế quy hoạch, phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực ưu tiên của ngành Ngoại giao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các bộ, cơ quan ở trung ương và địa phương đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn làm việc trong môi trường quốc tế.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm thúc đẩy, tăng cường sự tham gia của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế.

Hoàn thiện chế độ đãi ngộ dành cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm cân đối với mặt bằng chung của khu vực ASEAN và các quốc gia cùng trình độ phát triển.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng ngành Ngoại giao số; phát huy bản sắc ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên mới với tinh thần vun đắp, bảo vệ và phát triển hệ giá trị của ngành Ngoại giao: Trung thành-Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ-Sáng tạo.