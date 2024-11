Đề xuất phạt đến 5 triệu đồng nếu chống đối lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(GLO)- Bộ Công an đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đề xuất hành vi chống đối lực lượng trật tự thôn sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng. Ảnh nguồn thuvienphapluat.vn

Cụ thể, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng-chống bạo lực gia đình; Bộ Công an đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Dự thảo cũng quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, cầm cố hoặc đổi trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.