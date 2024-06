Sẵn sàng cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Để chuẩn bị cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 1-7-2024 tại huyện Đak Đoa, đến thời điểm này mọi công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, lực lượng, tập luyện... đã cơ bản hoàn tất.

Theo đó, Công an tỉnh và các ban, ngành liên quan đã huy động hơn 500 thành viên tích cực tham gia tập luyện, diễn tập các tình huống giả định tại sân vận động huyện Đak Đoa.

Các khối tham gia lễ ra mắt gồm: Công an xã chính quy; Công an viên bán chuyên trách; lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng; dân quân tự vệ; lực lượng tự quản, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; đoàn viên, thanh niên; Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ; cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và học sinh trên địa bàn huyện Đak Đoa. Hoạt động tập luyện diễn ra ở 2 nội dung: Diễu hành, biểu dương lực lượng với 11 khối tham gia và diễn tập thực binh xử lý 3 tình huống gồm: Bạo lực gia đình, đe dọa giết người; nhóm đối tượng quá khích sử dụng hung khí, vật gây cháy nổ, tổ chức đua xe trái phép và xử lý tình huống tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, cố ý gây thương tích.

Trong những ngày qua, 130 người đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham gia tập luyện để chuẩn bị cho lễ ra mắt. Họ là những người có uy tín, được người dân và chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao; có kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự, phòng-chống cháy, nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng phó thiên tai…

Hơn 14 năm là Công an viên bán chuyên trách, đây là lần đầu tiên anh Nguyễn Thanh Quý (thị trấn Đak Đoa) được tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng. Anh Quý chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều đồng chí khác cảm thấy rất phấn khởi, trách nhiệm khi được tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Sự thành công của buổi lễ góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản chi tiết thi hành để người dân và những cá nhân liên quan nắm vững hơn các quy định, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình”.

Trực tiếp điều hành, hướng dẫn các lực lượng tổ chức tập luyện, Thượng tá Ksor Định-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết: “Nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết nắng mưa bất thường, các thành viên đều hăng say tập luyện, cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đến nay, công tác tổ chức, diễn tập đã đi vào khuôn khổ, sẵn sàng mọi phương án để lễ ra mắt diễn ra thành công với quy mô hoành tráng”.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương đến địa phương, ngày 1-7 tới đây, theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên cả nước sẽ đồng loạt ra mắt, ghi dấu mốc quan trọng khẳng định vững chắc địa vị pháp lý, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.