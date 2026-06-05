(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh; Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô; Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo; Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 4-6....