Tin nhanh đầu ngày:
+ Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh
+ Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô
+ Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo
+ Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
+ Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 4-6
+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn Hội thao xạ thủ bắn tỉa quân khu 5
Nhịp sống hôm nay:
+ Công an xã Chư Sê bàn giao tài sản bị đánh rơi cho người dân
+ Đoàn xã Ia Hrú lắp đặt 57 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ đuối nước
Câu chuyện thể thao:
+ Hoàng Tấn Vinh giành 2 huy chương tại Giải vô địch cúp cờ vua và cờ vây quốc gia 2026
+ 22 VĐV Gia Lai tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026
Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ từ hành lá
Thời tiết hôm nay: Khu vực Nam Biển Đông cùng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông rải rác.