Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Người Gia Lai kể chuyện
Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh; Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô; Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo; Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 4-6....
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:20

Tin nhanh đầu ngày:

+ Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh

+ Xã Ia Sao chi trả tiền bồi thường Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô

+ Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.173 chỉ tiêu cho 53 ngành đào tạo

+ Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

+ Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 4-6

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn Hội thao xạ thủ bắn tỉa quân khu 5

08:08

Nhịp sống hôm nay:

+ Công an xã Chư Sê bàn giao tài sản bị đánh rơi cho người dân

+ Đoàn xã Ia Hrú lắp đặt 57 biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ đuối nước

10:12

Câu chuyện thể thao:

+ Hoàng Tấn Vinh giành 2 huy chương tại Giải vô địch cúp cờ vua và cờ vây quốc gia 2026

+ 22 VĐV Gia Lai tham dự Giải vô địch điền kinh quốc gia U18 năm 2026

12:26

Sống khỏe: Những lợi ích bất ngờ từ hành lá

13:50

Thời tiết hôm nay: Khu vực Nam Biển Đông cùng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông rải rác.

null