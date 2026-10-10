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Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh

Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MAI TRANG MINH DIỆN MINH DIỆN

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng khá; Gia Lai đề xuất kinh phí 157 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 7 cầu yếu; Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh; Những người tình nguyện làm sạch đường phố...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng khá

+ Gia Lai đề xuất kinh phí 157 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 7 cầu yếu

+ Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh

+ Nữ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục có tên trong danh sách nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới

+ Tập huấn triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn”

08:14

Nhịp sống hôm nay: Những người tình nguyện làm sạch đường phố

10:02

Sắc màu Việt: Bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối di sản, sự kiện trên không gian số

11:27

Sống khỏe: Massage lòng bàn chân trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích thiết thực

12:43

Thời tiết hôm nay: Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Gia Lai có mưa rào

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