(GLO)- Bản tin có các nội dung: Kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng khá; Gia Lai đề xuất kinh phí 157 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 7 cầu yếu; Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh; Những người tình nguyện làm sạch đường phố...