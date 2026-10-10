Tin nhanh đầu ngày:
+ Kinh tế - xã hội Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng khá
+ Gia Lai đề xuất kinh phí 157 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp 7 cầu yếu
+ Dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh
+ Nữ giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục có tên trong danh sách nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới
+ Tập huấn triển khai mô hình điểm “Bánh mì an toàn”
Nhịp sống hôm nay: Những người tình nguyện làm sạch đường phố
Sắc màu Việt: Bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối di sản, sự kiện trên không gian số
Sống khỏe: Massage lòng bàn chân trước khi ngủ: Thói quen nhỏ, lợi ích thiết thực
Thời tiết hôm nay: Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Gia Lai có mưa rào