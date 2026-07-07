Đẩy nhanh triển khai mô hình điểm “xã hạt nhân số” tại xã Tây Sơn

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, mô hình điểm “xã hạt nhân số” triển khai tại xã Tây Sơn bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, phương thức điều hành và tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã; từng bước hình thành môi trường quản trị dựa trên dữ liệu, xử lý công việc trên môi trường điện tử và nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Đến nay, có 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tỷ lệ hài lòng đạt 100%, hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 100%; khai thác lại dữ liệu số hóa đạt 98,58%; 34 cuộc họp không giấy, mô hình chợ số có 155 tiểu thương tham gia thanh toán không dùng tiền mặt và 99,3% dân số được phủ sóng 5G.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận những nỗ lực của xã Tây Sơn cùng các sở, ngành trong triển khai mô hình. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành còn chưa cao vì đến thời điểm báo cáo mới chỉ hoàn thành 18/37 nhiệm vụ, còn 19 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến về nội dung vận động, hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: H.P

Nhấn mạnh chỉ khi nhận thức thay đổi, kỹ năng số được nâng cao thì các nhiệm vụ chuyển đổi số mới đạt hiệu quả, mang lại kết quả thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các sở, ngành và xã Tây Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số; triển khai các nhiệm vụ gắn với kết quả cụ thể; đồng thời, tăng cường truyền thông, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Riêng xã Tây Sơn khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai để phục vụ việc đánh số, gắn biển số nhà, công trình và định danh địa điểm.