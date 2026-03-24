Rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai mô hình “xã hạt nhân số” tại Tây Sơn

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai lựa chọn xây dựng xã Tây Sơn trở thành mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, được cụ thể hóa trên 4 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, với yêu cầu chỉ tiêu cao hơn, tiến độ nhanh hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Cụ thể, địa phương phấn đấu tối thiểu 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình; 70% người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng iGiaLai; đồng thời, hoàn thiện, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu về địa chính, địa chỉ số, phản ánh hiện trường.

Trên từng lĩnh vực, các nhiệm vụ được xác định khá cụ thể. Với chính quyền số, xã Tây Sơn tập trung xây dựng phòng họp không giấy, hệ thống theo dõi nhiệm vụ, bản đồ số phục vụ quản lý.

Với kinh tế số, thúc đẩy “chợ số”, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng hợp đồng điện tử, phần mềm kế toán, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Ông Văn Anh Việt - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Gia Lai nêu những vướng mắc trong việc số hóa địa chính. Ảnh: Hoàng Vũ

Với xã hội số, hướng đến trung tâm phục vụ hành chính công kiểu mẫu, thí điểm giáo dục STEM, phòng học thông minh, bệnh án điện tử.

Còn công dân số được hình thành từ chính các “hạt nhân” ở cơ sở, thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt là bí thư chi đoàn thôn.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn trong việc triển khai thực hiện như hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực số và khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các ngành.

Bà Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi những vấn đề đồng bộ dữ liệu giữa các ngành. Ảnh: Hoàng Vũ

Một số ý kiến cho rằng: Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, cần lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, có tính khả thi cao, tránh dàn trải; đồng thời, tăng cường vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc đưa công nghệ đến gần người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các sở, ban, ngành phải thực sự đồng hành cùng xã Tây Sơn, không chỉ dừng lại ở hướng dẫn chung mà cần “cầm tay chỉ việc”, cùng địa phương xác định rõ mục tiêu, lộ trình và thứ tự ưu tiên triển khai.

Mô hình điểm phải được xây dựng với yêu cầu cao hơn, nhanh hơn, có kết quả cụ thể theo từng giai đoạn; trong đó, sau 3 tháng phải có sản phẩm rõ ràng, hết tháng 4 phải đạt được một số chỉ tiêu bước đầu.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Vũ

Văn phòng UBND tỉnh được giao làm đầu mối tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đơn vị, hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện theo từng tuần, tháng, quý, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có mốc thời gian và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Trong quá trình triển khai, cần bảo đảm đồng bộ các yếu tố về hạ tầng số, nền tảng ứng dụng, nhân lực và kinh phí; huy động sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, viễn thông để hỗ trợ thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Việc lựa chọn nội dung triển khai phải có trọng tâm, ưu tiên những lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân, tạo hiệu quả rõ rệt để tạo niềm tin và sự đồng thuận.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Tây Sơn trở thành mô hình hoàn chỉnh, hiệu quả, có thể nhân rộng, qua đó tạo bước đột phá trong chuyển đổi số ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng nhấn mạnh việc triển khai thành công mô hình tại xã Tây Sơn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương mà còn là cơ sở thực tiễn để tỉnh Gia Lai bứt phá trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.