Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Sáng 25-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đặc biệt là thực hiện chủ trương đưa sĩ quan chính quy về công tác tại Ban CHQS cấp xã theo đúng lộ trình của cấp trên.

Từ đó, góp phần quan trọng hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trung tâm trong việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị của Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân giúp đỡ nhân dân xây dựng nhà bị hư hỏng nặng do bão, lũ và bàn giao 100 căn nhà cho người dân bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của tỉnh. Ảnh: H.P

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; huy động lực lượng tham gia xây dựng các trường học nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng và xây dựng Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cùng với chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, các đại biểu cũng xác định nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2026 đúng, trúng, sát thực tiễn.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai ngày càng được nâng lên. Ảnh: H.P

Tham gia phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5 đều khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Song song với đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên và luôn lực lượng nòng cốt trong phòng - chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Trong đó, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, biên phòng gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cấp xã theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, thiết thực, an toàn tuyệt đối. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phòng thủ dân sự.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng: củng cố, sắp xếp lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tổ chức, biên chế đúng quy định; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp quản lý, điều hành cho Ban CHQS cấp xã.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện và phương án tác chiến phù hợp với địa bàn; tổ chức hiệp đồng, giao nhiệm vụ chặt chẽ cho các lực lượng, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống.

Ngoài ra, cần tích cực, chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng “2 con số”; tiếp tục huy động lực lượng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và xây dựng trường học nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.