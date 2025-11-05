Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc:

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng

MAN ĐỨC DŨNG
(GLO)- Chiều 4-11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-chủ trì hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2025. 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan Quân khu 5 và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng ý kiến góp ý của cấp ủy cơ sở đối với tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các ý kiến thống nhất đánh giá, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo.

Ban Thường vụ đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh nắm chắc tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kịp thời ban hành chương trình hành động toàn khóa, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiểm tra, giám sát, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hậu cần-kỹ thuật, chính sách hậu phương quân đội và đối ngoại quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực; phong trào thi đua quyết thắng gắn với các hoạt động an sinh xã hội tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thể hiện rõ vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự, biên phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ban-thuong-vu-dang-uy-quan-khu-5-tang-hoa-chuc-mung-dong-chi-thai-dai-ngoc-uy-vien-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-quan-su-tinh-gia-lai.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.Đ.D

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu, thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 100% cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

