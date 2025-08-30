Danh mục
Đảng ủy phường An Khê trao Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên

NGỌC MINH
(GLO)- Chiều 29-8, Đảng ủy phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên đợt 2-9.

Dự lễ trao Huy hiệu Đảng có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Khê cùng cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đợt 2-9.

img-7922.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: Ngọc Minh

Đảng bộ phường An Khê có 20 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này. Cụ thể, đảng viên Phạm Thị Mai vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đảng viên Bùi Trung Tính nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên: Vũ Văn Thảo, Trần Trọng Tấn, Từ Cư, Nguyễn Mộng Hoàng nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên: Hoàng Văn Dung, Trương Quốc Hiên, Lê Thanh Bình, Hà Văn Cơ, Lê Hoài Nam, Đặng Công Tình, Đinh Lượng nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên: Đặng Thành Duy, Vũ Khắc Công, Lê Thanh Hồng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Mai, Vũ Duy Vang, Nguyễn Văn Chinh nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ phường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, trong suốt chặng đường vừa qua.

img-7929.jpg
Đảng ủy phường An Khê trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên đợt Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khê mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển phường An Khê; quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ con, cháu trong gia đình và tiếp tục là những điểm tựa vững chắc cho cán bộ, đảng viên trẻ và cộng đồng xã hội học tập, noi theo, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên, các đồng chí lão thành tham gia thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên tại chi bộ đang sinh hoạt và cộng đồng nơi đang sinh sống.

null