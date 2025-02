Đak Pơ sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Thanh niên háo hức chờ ngày lên đường

Năm trước, vì một số lý do nên anh Lê Quang Vinh (SN 2005, trú tại thôn An Định, xã Cư An) chưa thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, anh Vinh viết đơn tình nguyện và nhập ngũ đợt này.

“Tôi là con một trong gia đình. Trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc, tôi tranh thủ giúp bố mẹ làm việc nhà, thu hoạch rau màu. Mọi công việc và tinh thần đã cơ bản ổn định, giờ đây, tôi chỉ chờ ngày lên đường tòng quân. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ”-anh Vinh nêu quyết tâm.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú An tiếp nhận đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của anh Võ Văn Tình (bên phải ở thôn An Hòa). Ảnh: Thanh Tú

Cũng sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ, anh Võ Văn Tình (SN 2006, trú tại thôn An Hòa, xã Phú An) cho biết: Sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào TP. Hồ Chí Minh làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nghe tin xã tiến hành rà soát, tuyển gọi thanh niên trong độ tuổi lên đường nhập ngũ, anh liền trở về quê và viết đơn tình nguyện để được phục vụ Tổ quốc. Qua các bước sơ tuyển, khám tuyển, anh đủ điều kiện nhập ngũ.

“Nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tôi rất vui và tự hào. Đây là cơ hội để tôi học tập, rèn luyện kỹ năng sống, ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Hơn cả là đóng góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước mạnh giàu”-anh Tình tâm sự.

Năm nay, xã Phú An có 11 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 2 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ông Nguyễn Thanh Tú-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã-cho hay: “Từ nay tới ngày giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục phối hợp với các thôn, làng thường xuyên trao đổi, động viên các gia đình có thanh niên trúng tuyển; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên trước khi tòng quân”.

Còn ông Nguyễn Trung Đông-Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Đak Pơ thì cho hay: Năm nay, huyện giao cho thị trấn tuyển gọi 12 công dân nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thị trấn đã vượt chỉ tiêu 1 người.

“Để kịp thời động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà các gia đình thanh niên. Các thanh niên đều ổn định tư tưởng, phấn khởi chờ ngày lên đường làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc”-ông Đông nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân, ông Nguyễn Quốc Hương-Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ-thông tin: “Song song với thực hiện tốt các chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên về công tác tuyển quân năm 2025, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch gặp thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia các hoạt động “Hội trại tòng quân” năm 2025.

Trước Tết Ất Tỵ 2025, UBND thị trấn đã tổ chức gặp mặt, tặng 12 suất quà cho các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đợt này. Thời điểm này, công tác chuẩn bị “Hội trại tòng quân”, lễ giao nhận quân cơ bản đã hoàn tất”.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, khách quan và hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đak Pơ đã tích cực đôn đốc và bám sát cơ sở, phối hợp với các xã, thị trấn được giao phụ trách, làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Công tác rà soát, phân loại, lập danh sách đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đối tượng được tạm hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định được thực hiện công khai.

Thượng tá Hồ Văn Phú-Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Pơ: “Lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 13-2 tại Trung tâm Huấn luyện Ban CHQS huyện. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thành công”.

Thượng tá Hồ Văn Phú-Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Pơ-cho biết: Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, chú trọng đến chất lượng. Do vậy, các xã, thị trấn đã tuyển đủ số lượng chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Hiện nay, các xã, thị trấn đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến 100% công dân trúng tuyển. Toàn huyện có 61 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (có 26 thanh niên viết đơn tình nguyện).

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Pơ và Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đak Pơ gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trung Đông

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của thanh niên trúng tuyển tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định của địa phương, bảo đảm an toàn và sẵn sàng lên đường nhập ngũ đúng thời gian quy định; các chính sách hậu phương quân đội cũng được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và chính quyền các địa phương, đoàn thể chú trọng triển khai.

Để động viên tinh thần thanh niên trước ngày nhập ngũ, trước và trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình; quan tâm đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, các thanh niên có đủ sức khỏe, tiêu chuẩn, vượt qua các vòng khám tuyển chọn đã nhận được giấy gọi nhập ngũ, quân tư trang.

Ban CHQS huyện đã hiệp đồng với các cơ quan của Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận quân trang theo quy định, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức cấp phát quân trang theo tiêu chuẩn; hướng dẫn, kiểm tra việc mặc trang phục theo quy định.

Đơn vị đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trang trí khánh tiết, cầu vinh quang, sân khấu, cờ hoa, loa đài; phối hợp với Công an huyện bảo đảm công tác an ninh trật tự, xây dựng phương án tổ chức sắp xếp đội hình giao quân, xe đón tân binh theo từng đơn vị đảm bảo khoa học, đúng quy định.