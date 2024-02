Thanh niên Gia Lai nô nức lên đường tòng quân

Rạng ngời niềm vui ngày nhập ngũ

Sáng 25-2, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham dự buổi lễ giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Năm nay, huyện Đak Đoa có 210 thanh niên lên đường nhập ngũ. Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường thực hiện trách nhiệm công dân, phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận bó hoa tươi thắm từ Bí thư Tỉnh ủy khi bước qua cầu vinh quang, chị Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang)-nữ tân binh duy nhất của huyện Đak Đoa-hồ hởi cho biết: “Ước mơ từ nhỏ của tôi là được gia nhập môi trường quân đội. Vậy nên, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật (Đại học Huế), tôi tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Từ khi nhận lệnh triệu tập đến nay, tôi ngóng ngày lên đường nhập ngũ. Khi về đơn vị mới, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn”.

Buổi lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Chư Pưh có sự tham dự của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trao những bó hoa tươi cho 161 công dân của địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Chư Pưh đã động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, chấp hành nghiêm nội quy đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên địa bàn tỉnh, huyện Mang Yang tổ chức lễ tiễn 173 công dân lên đường nhập ngũ. Về dự buổi lễ và tặng hoa động viên các tân binh có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng lãnh đạo huyện.

Năm nay, 173 tân binh của huyện Mang Yang được bàn giao cho các đơn vị gồm: Trung đoàn 28 (Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3), Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3), Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) và Công an tỉnh.

Buổi lễ giao nhận quân tại huyện Chư Păh có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại đây, 134 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân đã có mặt từ sớm để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Trong 134 tân binh có 114 người tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; 85 tân binh là người dân tộc thiểu số, 6 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% tân binh là đoàn viên, 2 người là đảng viên.

Dõi mắt theo con trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, ông Siu Klíu-bố của tân binh Siu Huânh (làng Dốc 1, xã Ia Kreng) bộc bạch: “Anh trai của Huânh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Năm nay tới lượt Huânh tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình đã động viên con an tâm lên đường nhập ngũ từ khi nhận giấy gọi. Làm cha mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc con sẽ chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, kỷ luật trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp con trai tự tin, trưởng thành hơn”.

Động viên và giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: “Lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôi tin tưởng với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ, các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình quân nhân để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ”.

Năm nay, thị xã Ayun Pa có 41 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này có 58 người viết đơn tình nguyện; 3 người có trình độ đại học, cao đẳng; 1 người là đảng viên, còn lại là đoàn viên.

Tân binh Nguyễn Xuân Tình (tổ 5, phường Cheo Reo) bày tỏ: “Tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng (Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng), tôi đi làm được 6 tháng thì biết thông tin địa phương thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự nên đã viết đơn tình nguyện. Tôi thấy mình may mắn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này.

Được khoác lên mình bộ trang phục của người lính Cụ Hồ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi tự hứa với lòng là sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở đơn vị mới, phấn đấu hết mình để có thể phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Chất lượng tân binh được nâng cao

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và Công an tỉnh, năm 2024, toàn tỉnh có 2.847 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, 2.408 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 439 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân khu 5, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh.

Về trình độ học vấn, 1.293 công dân tốt nghiệp THCS, 1.115 công dân tốt nghiệp THPT. Trong 2.408 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 34 người có trình độ đại học, 38 người có trình độ cao đẳng, 4 người có trình độ trung cấp và 8 người là đảng viên. Công dân là người dân tộc thiểu số lên đường nhập ngũ chiếm 59,6%, công dân là người Kinh chiếm 40,4%. 21 công dân là con cán bộ cấp xã, 2 công dân là con cán bộ cấp huyện, 1 công dân là con cán bộ cấp tỉnh; có 8 công dân là con sĩ quan quân đội, 4 công dân là con của quân nhân chuyên nghiệp.

Trung tá Huỳnh Công Danh-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-thông tin: Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng.

Huyện đã lựa chọn được 173 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao). Tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia nghĩa vụ quân sự của huyện đợt này chiếm gần 70% và có 8 đảng viên.

Về trình độ học vấn, bậc THCS có 115 công dân, THPT có 57 công dân; trình độ cao đẳng, đại học có 5 công dân.

Nhận xét về chất lượng tân binh năm nay, Trung úy Lê Tấn Đầy-Chính trị viên phó Đại đội 5 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3) cho hay: “Chất lượng công dân nhập ngũ tại huyện Đak Đoa năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe.

Các em có trình độ từ lớp 8 trở lên, sức khỏe tốt. Tân binh sau khi về đơn vị sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng. Chúng tôi tin tưởng với trình độ học vấn và sức khỏe tân binh năm nay được nâng lên sẽ giúp có công tác huấn luyện được thực hiện tốt hơn”.

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh-cho biết: Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả.

Nét mới trong công tác tuyển quân là các địa phương đã tổ chức thành công hội trại tòng quân. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân gặp gỡ, dặn dò các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Hội trại cũng là nơi để các đoàn viên, thanh niên và công dân nhập ngũ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống.

Lễ giao quân được tổ chức trang trọng, đúng theo quy định của Quân khu 5, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trình độ học vấn của các tân binh trong đợt giao nhận quân này được nâng lên cao hơn.