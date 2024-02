Tường thuật trực tiếp: Rộn ràng ngày hội tòng quân

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, sáng 25-2, tại Hội trường 23-3 (phường An Tân), thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Dự lễ có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Công Khanh-Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo nhân dân, người thân của 88 tân binh nhập ngũ đợt này.

Từ sớm, các tân binh đã chỉnh tề, khoác lên mình quân phục màu xanh áo lính, ba lô trên vai tề tựu về sân Hội trường 23-3, trong tâm thế hồ hỏi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông.

Nhiều người dân, thân nhân các tân binh cũng có mặt khá sớm để dự lễ, tiễn đưa, động viên các chiến sĩ trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc thân yêu.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê đã thắp sáng ngọn đuốc lên đài lửa truyền thống, thể hiện ý chí và lòng quật cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay trong ngày hội tòng quân; thể hiện niềm tin của lãnh đạo thị xã đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương sẽ xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân thị xã sẵn sàng lên đường để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã nổi hồi trống giao nhận quân và phát biểu động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại biểu tham dự và các đồng chí lãnh đạo thị xã An Khê đã xuống đứng trước cầu vinh quang, động viên, tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê cho biết: Năm nay, thị xã An Khê có 71 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 17 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số các tân binh nhập ngũ có 54 thanh niên viết đơn tình nguyện; 12 người có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên thanh niên. Trước khi lên đường nhập ngũ xã Thành An tổ chức kết nạp đảng cho 1 thanh niên ưu tú, nâng tổng số đảng viên tham gia nghĩa vụ đợt này là 2 đảng viên. “Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thị xã An Khê đã đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tổ chức giao nhận quân được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ; lễ giao nhận quân năm 2024 của thị xã đã diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn đúng quy định”.

NGỌC MINH