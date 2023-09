Đak Pơ phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

Cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5, xã An Thành) vay Quỹ HTND huyện 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để mua cá giống và thức ăn cho cá. Đến cuối năm 2022, ông Minh thu hoạch được hơn 1 tấn cá thương phẩm, bán giá 40 ngàn đồng/kg, doanh thu hơn 40 triệu đồng. “Gia đình tôi có 2 cái ao với tổng diện tích hơn 3.000 m2. Ngoài tận dụng rau, cỏ trong vườn, tôi bổ sung thức ăn tinh để đàn cá mau lớn. Từ khi nuôi cá, gia đình không những bổ sung thực phẩm sạch mà còn nâng cao thu nhập”-ông Minh cho biết.

Tương tự, đầu năm 2020, ông Nguyễn Hữu Bồng (thôn An Định, xã Cư An) vay 20 triệu đồng trong 24 tháng để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn quýt đường rộng 1,2 ha. Vườn cây được chăm sóc kịp thời, đúng kỹ thuật nên đạt sản lượng gần 40 tấn quả, cao gấp đôi so với các mùa vụ trước; thu nhập đạt 230-250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. “Có nguồn thu nhập, tôi chủ động đầu tư vật tư nông nghiệp tái sản xuất. Đầu năm 2022, đến kỳ hạn, tôi đã trả cả gốc lẫn lãi để Hội Nông dân xã xoay vòng cho hội viên khác vay”-ông Bồng nói.

Theo bà Lê Thị Thương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư An: Những năm qua, Hội cấp trên đã quan tâm, tạo điều kiện giúp hàng trăm lượt hội viên vay vốn mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tái đầu tư sản xuất. “Hội đang quản lý hơn 410 triệu đồng nguồn Quỹ HTND của huyện và xã. Cùng với thường xuyên theo dõi nắm tình hình sử dụng các nguồn vốn vay, hàng năm, Hội kịp thời thu hồi vốn và triển khai cho các hội viên khác có nhu cầu vay đầu tư phát triển sản xuất”-bà Thương cho hay.

Còn ông Hồ Thành Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An thì chia sẻ: “Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất và tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã đã huy động được 12,5 triệu đồng, nâng tổng Quỹ HTND của xã lên hơn 110 triệu đồng”.

Chung tay xây dựng Quỹ HTND

Hội Nông dân huyện Đak Pơ hiện có hơn 8.200 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 49 chi hội thuộc 8 cơ sở Hội. Để chủ động nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, ngoài nguồn quỹ phân bổ từ cấp trên, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng tích cực vận động hội viên chung tay xây dựng, đóng góp quỹ. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Hội đã vận động hội viên đóng góp Quỹ HTND được 65 triệu đồng (đạt 81,25% chỉ tiêu tỉnh giao), nâng tổng số quỹ cấp xã đạt hơn 714 triệu đồng. Đến nay, Hội Nông dân các xã: Tân An, Cư An, Yang Bắc, Ya Hội, An Thành và thị trấn Đak Pơ đã giải ngân cho 110 hộ hội viên vay hơn 516 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Năm 2023, huyện hỗ trợ Quỹ HTND 300 triệu đồng, nâng tổng Quỹ HTND của huyện lên 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện các dự án như: chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Ya Hội, An Thành, Phú An, Yang Bắc; trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Cư An; trồng và chăm sóc cây chanh dây tại xã Hà Tam và thị trấn Đak Pơ; trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tân An. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đang quản lý vốn của Quỹ HTND Trung ương 900 triệu đồng, đã giải ngân cho 20 hội viên nông dân xã Hà Tam và xã An Thành vay trồng, chăm sóc cây ăn quả và nuôi cá nước ngọt. Các mô hình phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên.

Theo ông Lê Thành Công-Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thời gian tới, Hội chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình, dự án triển khai bằng nguồn vốn Quỹ HTND để kịp thời hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục xây dựng những dự án, mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới phù hợp tình hình thực tế địa phương; rà soát, kịp thời thu hồi nguồn vốn đến kỳ hạn và triển khai kịp thời cho hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

“Quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn Quỹ HTND để có nhiều hội viên nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần vào mục tiêu phát triển cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham quan, học tập các mô hình hay, hiệu quả để hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập”-ông Công thông tin thêm.