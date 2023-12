Đak Pơ bắt tạm giam 2 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”

Sáng 19-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung Quốc (SN 1998, trú tại thôn Tân Định, xã Tân An) và Phan Thành Trung (SN 2005, trú tại tổ 4, thị trấn Đak Pơ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 23-10, Nguyễn Văn Trung Quốc và Phan Thành Trung đến nhà bà Lê Thị T. (thôn Tân Hội, xã Tân An) để đòi nợ tiền, sau đó có lời nói, hành vi đe dọa, chiếm đoạt xe mô tô BKS 81E1-000.31 của bà T.

Hành vi của Nguyễn Văn Trung Quốc và Phan Thành Trung cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Hành vi của các bị can Nguyễn Văn Trung Quốc và Phan Thành Trung xâm phạm đến tài sản của công dân đã được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trị an trên địa bàn và gây bức xúc trong Nhân dân.

Đây là chiến công mở màn đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Đak Pơ) và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, trị an trên địa bàn huyện Đak Pơ trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.