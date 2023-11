Đak Pơ bắt tạm giam 2 bị can về hành vi cố ý gây thương tích

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 17-9, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Lê Quốc Tâm rủ Đinh Giang Runi Siêu và Đinh Hoàng (SN 2006, trú tại thị trấn Đak Pơ) sử dụng dao, rựa chém trúng vào tay anh N.H.V. (SN 1985, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) gây tổn hại cơ thể 20%. Hành vi của Lê Quốc Tâm, Đinh Giang Runi Siêu và Đinh Hoàng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Quốc Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-11-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ) đã phối hợp với Công an xã Quảng Tâm (huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông) phát hiện và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm khi đang lẩn trốn tại thôn 6 (xã Quảng Tâm). Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Giang Runi Siêu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.