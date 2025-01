Đak Pơ: 71 đại biểu dự hội nghị chuyên đề đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

Tham dự hội nghị có 71 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lãnh đạo Công an huyện, Chỉ huy các đội nghiệp vụ của Công an huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 8 xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lan Anh

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp về đảm bảo ninh, trật tự trong vùng đồng bào DTTS; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tội phạm hình sự trong vùng đồng bào DTTS được kéo giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá, xử lý các vụ án, vụ việc đạt 100%; nội bộ nhân dân có sự đoàn kết, thống nhất cao, luôn chăm lo làm ăn phát triển kinh tế tại địa phương.

Giai đoạn 2019-2024, huyện đã tổ chức, triển khai cho 3.512 hộ DTTS viết bản cam kết về phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy...; phát 9.120 tờ rơi tuyên truyền công tác phòng-chống cháy nổ, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; vận động 100% hộ gia đình trang bị bình phòng cháy, chữa cháy; vận động giao nộp 68 khẩu súng các loại.

Cùng với đó, củng cố 20 tổ an ninh nhân dân với 110 thành viên; 29 tổ dân phòng với 150 thành viên, 8 tổ giao thông trật tự với hơn 30 thành viên. Đồng thời, xây dựng 14 mô hình, điển hình phòng-chống tội phạm phù hợp với điều kiện, thực tế của từng địa phương.

Trong năm 2024, mô hình “Làng không có vũ khí” tại xã Ya Hội được Công an tỉnh công nhận đạt hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: L.A

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; giải pháp hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, nhất là trong thanh thiếu niên DTTS; quản lý đối tượng trước đây tin, theo tà đạo Hà Mòn, ngăn ngừa tái hoạt động tà đạo; thực trạng và giải pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên DTTS sử dụng trái phép chất ma túy; hiệu quả hoạt động của các mô hình trong vùng DTTS...