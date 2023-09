Đak Đoa: Tiêu hủy vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Trong 2 ngày (5 và 6-9), Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho 120 học viên là người đứng đầu, người lao động, lực lượng PCCC các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ và thành viên các hộ gia đình có nhu cầu trên địa bàn huyện.

(GLO)- Dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực và trang-thiết bị nhưng bằng quyết tâm cao, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã lập nhiều chiến công trong công tác điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Sinh (SN 1994) và Nguyễn Văn Thành (SN 1996) cùng trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài 39kg vàng, cơ quan công an còn phát hiện Huỳnh Văn Thanh đang mang theo trên 1,5 tỉ đồng và hơn 280.000 USD.

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn giao thông cho trẻ em đến trường", sáng 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông và tặng quà cho học sinh tại các trường học trên dọc tuyến quốc lộ do đơn vị phụ trách.