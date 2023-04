Kbang tiêu hủy 122 khẩu súng các loại và nhiều vũ khí tự chế

Tin liên quan Ngăn chặn tình trạng tự chế vũ khí, vật liệu nổ

Trong đó, có 8 khẩu súng săn tự chế, 6 khẩu súng kíp, 108 khẩu súng bắn bằng cồn. Đồng thời, Hội đồng cũng tiêu hủy 32 vũ khí tự chế và linh kiện chế tạo súng.

Đây là số vũ khí, súng tự chế do lực lượng Công an huyện Kbang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp trong năm 2021, 2022 và thu giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Việc tiêu hủy được tiến hành bằng hình thức sử dụng củi, dầu diezel đốt cháy hết toàn bộ phần gỗ của báng súng và một số bộ phận khác được làm bằng nhựa. Riêng một số bộ phận làm bằng sắt, thép, kim loại không cháy được, lực lượng chức năng dùng cưa điện cắt thành từng đoạn nhỏ. Toàn bộ số vũ khí trên được tiến hành tiêu hủy đúng theo quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.