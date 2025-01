Đak Đoa: Tạm giữ đối tượng cướp tài sản

(GLO)- Ngày 27-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Kyư (SN 1985, làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Kyư. Ảnh: CA

Trước đó, vào trưa ngày 26-1, Công an xã Đak Sơ Mei nhận tin báo của bà Blech (SN 1959, trú làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei) về việc bà đang chăn bò ở khu rẫy vắng thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên trùm kín mặt tấn công cướp số tiền 11,2 triệu đồng cất giữ trong người. Ngay sau tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an xã Đak Sơ Mei tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Đến sáng 27-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã xác định và bắt giữ đối tượng Kyư. Tại cơ quan Công an, đối tượng Kyư khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Kyư là người có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.