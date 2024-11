Đak Đoa quyết liệt phòng-chống tội phạm ma túy

(GLO)- T ội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Trung tá Huỳnh Minh Cảnh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên người DTTS liên quan đến ma túy ngày càng nhiều. Trong đó, chủ yếu là các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, một số đối tượng thực hiện hành vi phạm tội khi còn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

“Các đối tượng này thiếu hiểu biết về pháp luật, lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi. Nguồn ma túy các đối tượng mua chủ yếu thông qua mạng xã hội Facebook từ các đối tượng ở TP. Pleiku và tỉnh Kon Tum. Các đối tượng thường lợi dụng nhà rẫy, nơi vắng người vào ban đêm để thực hiện hành vi phạm tội”-Trung tá Cảnh thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Yuin (bìa trái) và Lê Đình Trực về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (ảnh đơn vị cung cấp).

Theo Trung tá Cảnh, ngày 18-8 vừa qua, nhận thấy các đối tượng Yuin (SN 2005), Lê Đình Trực (SN 2003) và J. (SN 2006, cùng trú tại làng Bia Bre, xã Ia Pết) có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an xã Ia Pết tiến hành kiểm tra. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định, cả 3 đối tượng này đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại rẫy cà phê ở xã Ia Pết. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nói trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 10 tháng năm 2024, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện 9 vụ với 35 đối tượng người DTTS có hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, đơn vị đã khởi tố 7 vụ với 22 bị can.

Tiếp đó, vào khoảng 6 giờ ngày 6-9, Công an huyện phối hợp với Công an xã Glar tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn thì bắt quả tang đối tượng Hlui (SN 1980), Phyis (SN 1996, cùng trú tại làng Tuơh Klah, xã Glar) và Nhớ (SN 2003, trú tại làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đang sử dụng ma túy tại nhà Hlui.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 4 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy đá). Qua đấu tranh, Nhớ khai nhận đã mua số ma túy trên từ 1 đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh Kon Tum về để cùng nhau sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 3 đối tượng trên về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Glar (huyện Đak Đoa) tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: R.H

Trung tá Cảnh cho biết thêm: Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, nhất là trong thanh-thiếu niên người DTTS. Vì vậy, Công an huyện sẽ quyết liệt triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn; chủ động phương án đấu tranh phòng-chống ma túy trên các tuyến, địa bàn giáp ranh.

Cùng với đó, Công an huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, người dân để mọi người tích cực tham gia và tự giác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Mặt khác, đơn vị tập trung rà soát, lên danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy để quản lý và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm phòng ngừa các hoạt động của loại tội phạm này.