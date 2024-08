Công an huyện Kbang quyết liệt trấn áp tội phạm ma túy

(GLO)- Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt tấn công trấn áp hiệu quả với loại tội phạm này.

Kbang vốn không phải là “điểm nóng” về tội phạm ma túy. Song, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của loại tội phạm này có những diễn biến khá phức tạp. Thượng tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công an huyện-cho hay: Trước kia, tội phạm ma túy chủ yếu sử dụng heroin, thuốc phiện, tập trung phần lớn tại khu vực người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư vào địa bàn. Tuy nhiên, gần đây, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, lực lượng Công an nhận thấy tội phạm ma túy có xu hướng chuyển sang sử dụng ma túy đá.

“Ma túy đá rất nguy hiểm đến hệ thần kinh trung ương, khiến người sử dụng mất kiểm soát. Tội phạm mua bán ma túy đá cũng rất tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng-chống. Kbang có tuyến đường giao thông tương đối thuận lợi nên các đối tượng cũng lợi dụng đưa ma túy vào địa bàn để tiêu thụ”-Phó Trưởng Công an huyện Kbang nhận định.

Cũng theo Thượng tá Thành, ma túy đá đã xâm nhập vào các ngôi làng của người dân tộc Bahnar. Nhiều thanh-thiếu niên vì nhận thức pháp luật kém, lại tò mò đã bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật…

Trước thực trạng đó, Công an huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống ma túy trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã khởi tố 3 vụ án với 7 bị can liên quan đến ma túy. Đồng thời, đơn vị lập hồ sơ để đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Nổi bật như vụ sản xuất trái phép chất ma túy xảy ra ở xã Tơ Tung. Qua nắm bắt tình hình, đầu tháng 2-2024, chính quyền địa phương và lực lượng Công an phát hiện Triệu Văn Thu (SN 1971, trú tại làng Cao Sơn, xã Tơ Tung) trồng 485 cây thuốc phiện trong vườn nhà. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 hộp sái thuốc phiện màu đen.

Qua đấu tranh, Thu khai nhận đã dùng dụng cụ chiết xuất lấy nhựa cây thuốc phiện rồi trộn với tạp chất khác để sử dụng. Củng cố hồ sơ, cơ quan Công an xác định Thu có dấu hiệu của tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”.

Được biết, đây là vụ án đầu tiên trong toàn tỉnh khởi tố 1 đối tượng trồng, chiết xuất thuốc phiện về hành vi này.

Cuối tháng 6 vừa qua, Công an huyện Kbang cũng triệt phá một vụ án ma túy phức tạp liên quan đến thanh niên người dân tộc thiểu số. Theo đó, ngày 28-6, Công an huyện Kbang phát hiện đối tượng Đinh Hoài Ân (SN 2004, trú tại làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì xác định dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Ân khai nhận 2 ngày trước đó đã cùng Nguyễn Văn San (SN 2005, trú tại làng Hbang, xã Kông Lơng Khơng), Đinh Văn Hiên (SN 2002, trú tại làng Mơhven-Ôr, xã Kông Lơng Khơng) mua ma túy đá về sử dụng trái phép.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Kbang đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Bách (SN 2005, trú tại làng Trường Sơn, xã Tơ Tung), là người bán ma túy cho nhóm của Ân.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 4 đối tượng trên về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Thành thông tin: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng-chống, trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động, tọa đàm cùng các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, hoạt động xã hội nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, từ đó chủ động phòng-chống loại tệ nạn này”.